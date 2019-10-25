Минтруд назвал возраст рождения первого ребенка в России

Россияне рожают первенца в среднем в 25,9 лет, что почти на год позже в сравнении со статистикой 2011 года, сообщил замглавы Минтруда Алексей Вовченко на заседании президиума Совета законодателей России. Его слова передает «РИА Новости».

В 2011 году россияне заводили первого ребенка в среднем в 25 лет, уточнил Вовченко. По словам министра, новые данные говорят о значительном сдвиге, который приведет к более позднему рождению второго и последующего ребенка.

В августе Росстат отчитался о наиболее популярном возрасте рождения детей у россиян. Согласно данным ведомства, в 2018 году этот возраст составил 26 лет. Второй ребенок у российских женщин чаще всего появлялся в 30 лет, а третий — в 31 год. Всего за 2018 год в России родились 1,6 млн детей.

В августе эксперты Минэкономразвития сообщили, что естественный прирост населения России начнется не ранее 2024 года. Согласно прогнозам ведомства, в 2020–2023 годах численность населения страны будет расти за счет мигрантов, а с 2024 года — за счет естественного и миграционного приростов.