Росстат назвал наиболее популярный возраст для рождения детей

В 2018 году большинству россиянок, родивших первенца, было 26 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщает RT.

Второго ребенка чаще всего женщины рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, четвертого — в 33 года, а пятого и последующих — в 34.

Всего за год в стране появились 1,6 млн детей.

В июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. За первые четыре месяца 2019 года естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек. «Это означает, что у нас падает рождаемость, и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — пояснила она.