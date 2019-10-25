Песков сообщил о продолжении переговоров с Минском по кредиту на $600 млн

Песков сообщил о продолжении переговоров с Минском по кредиту на $600 млн

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минфина Белоруссии о том, что Минск больше не запрашивает у Москвы госкредит на $600 млн, передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, отслеживаем эту информацию. Контакты с белорусской стороной продолжаются», — сообщил Песков.

Также он добавил, что ничего не может сказать о кредитовании Белоруссии Китаем, при этом указав, что контакты c Минском будут продолжаться и дальше.

«Это вопрос обсуждения взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выданных кредитных линий», — сказал Песков.