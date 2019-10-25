Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 13:41
Налог с доходов: с каких ценных бумаг не надо его платить РБК и Открытие Брокер, 14:52 Стратегии продаж: игра по разным правилам Pro, 14:51 В суде назвали имя фигуранта дела о сливе банковских данных клиентов Общество, 14:50 Яровая предложила разрешить россиянам самим продавать ипотечное жилье Общество, 14:39 Forbes опроверг сообщения об обысках в редакции Общество, 14:38 В Norwegian Air подтвердили переговоры о поставке SSJ100 Бизнес, 14:35 Песков сообщил о продолжении переговоров с Минском по кредиту на $600 млн Политика, 14:25 Курс рубля показал нейтральную реакцию на снижение ставки ЦБ Финансы, 14:24 Символы нашего времени: тренды современного искусства РБК и Audi, 14:23 Помощник президента Татарстана — об архитектурной биеннале Стиль, 14:22 Кремль заявил об отсутствии плана «отрубать связь» телефонным террористам Политика, 14:21 Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана Политика, 14:19 Полки недовольных: что случилось с настроением ретейлеров в III квартале Pro, 14:05 Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом Общество, 14:03
Политика ,  
0 
Песков сообщил о продолжении переговоров с Минском по кредиту на $600 млн

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минфина Белоруссии о том, что Минск больше не запрашивает у Москвы госкредит на $600 млн, передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, отслеживаем эту информацию. Контакты с белорусской стороной продолжаются», — сообщил Песков.

Также он добавил, что ничего не может сказать о кредитовании Белоруссии Китаем, при этом указав, что контакты c Минском будут продолжаться и дальше.

Политика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

«Это вопрос обсуждения взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выданных кредитных линий», — сказал Песков.

Ранее министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщил, что Минск больше не рассматривает кредит российского правительства в качестве источника финансирования. И переговоры на эту тему не ведет. «Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем», — сказал Ермолович.

В конце февраля он заявлял, что Белоруссия запросит у России кредит $600 млн для рефинансирования долга. После этого глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что Владимир Путин намерен одобрить этот заем. По его словам, деньги должны были пойти на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой кредитам.

Теги: Дмитрий Песков, Белоруссия, Россия, кредит
Материалы по теме
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
Политика
Белоруссия попросила у России кредит на покрытие долга в $600 млн
Политика
Песков заявил о проработке вопроса о выделении Минску кредита на $600 млн
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter