Песков сообщил о продолжении переговоров с Минском по кредиту на $600 млн

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минфина Белоруссии о том, что Минск больше не запрашивает у Москвы госкредит на $600 млн, передает корреспондент РБК.
«Мы, безусловно, отслеживаем эту информацию. Контакты с белорусской стороной продолжаются», — сообщил Песков.
Также он добавил, что ничего не может сказать о кредитовании Белоруссии Китаем, при этом указав, что контакты c Минском будут продолжаться и дальше.
«Это вопрос обсуждения взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выданных кредитных линий», — сказал Песков.