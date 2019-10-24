Cиноптики предупредили о мокром снеге в Москве на следующей неделе

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Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве и области с 29 октября, заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник погода начинает существенно меняться, но это будет еще переходный день с температурой от +7 до +12 градусов. Во вторник начнется похолодание, ночью похолодает до нулевых отметок, а днем будет около +5 градусов. При таких температурах существует повышенная вероятность таких осадков, как мокрый снег и дождь. В среду будет примерно такая же погода. Это не снег, который валит хлопьями, но уже такая смешанная фаза будет», — заявил он.

Также метеоролог отметил, что, несмотря на резкое понижение, температура во вторник приблизится к многолетней климатической норме.

«Наконец-то придет нормальная погода, соответствующая концу октября», — отметил Роман Вильфанд.

Третья декада октября принесла Московскому региону целый ряд температурных рекордов. 21 октября воздух прогрелся до +17,5 градуса, обновив тем самым рекорд 70-летней давности.