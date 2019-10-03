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В ГАИ посоветовали москвичам проверить зимнюю резину перед снегом

Столичным водителям стоит проверить техническую исправность своих машин и подготовить зимние покрышки к установке на автомобили из-за ожидающегося на следующей неделе снега. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Москве.

Автовладельцам стоит убедиться, что зимняя резина пригодна к использованию, напоминает дорожная полиция. В ГАИ порекомендовали подготовить автомобили к зимнему периоду и проявлять аккуратность в вождении при первых признаках обледенения дороги.

«Малейшая неисправность автомобиля при движении по скользкой дороге, а также в момент выпадения обильных осадков может привести к непоправимым последствиям», — предупредили в Госавтоинспекции.

В ведомстве также призвали водителей не забывать о зимнем стеклоочистителе, отметив, что покупать омывающую жидкость необходимо только в сертифицированных пунктах продажи.

Ранее синоптики предупредили, что на выходных 6 октября в столице и области возможны дождь и мокрый снег. В субботу ночью температура воздуха в Москве составит до плюс 4–6 градусов, в воскресенье — от плюс 2 градусов до плюс 4 градусов.

Теги: ГАИ, снег, автомобилисты, новости РБК
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