Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков вышел из колонии

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, осужденный за взяточничество и мошенничество, вышел из колонии. Об этом сообщает «31 канал».

Наказание он отбывал в исправительной колонии №6 в Копейске, из исправительного учреждения он вышел в 9:00 по местному времени (7:00 мск).

В беседе с журналистами Сандаков рассказал, что отправится в исправительный центр №1 в Оренбурге, где ему предстоит выполнять принудительные работы, передает 74.ru. Чем именно он будет заниматься, Сандаков не знает.

14 октября Копейский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката Николая Сандакова о замене срока в колонии на обязательные работы. «Как только возникла возможность, я попросил об изменении режима. УДО и другие виды наказания возможны только по истечении двух третей от наказания, а у меня это будет только через год», — объяснил просьбу бывший вице-губернатор.