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В СК сообщили о следственных действиях в мэрии Челябинска

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в администрации Челябинска, сообщил старший помощник главы регионального управления СК Владимир Шишков, передает Znak.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту превышения должностных полномочий, сегодня, 18 октября, проводятся необходимые следственные действия в администрации города Челябинска», — сказал он. Об обысках в управлении культуры и связанных с ним структурах также ранее рассказал изданию источник в администрации.

В разговоре с РБК Шишков подтвердил, что речь идет о «необходимых следственных действиях в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий», но уточнить, где они проводятся, отказался. Он также сообщил, что уголовное дело связано с подземными переходами на площади Революции.

В администрации сообщения об обысках опровергли. «Никаких обысков в мэрии нет. В управлении культуры тоже», — заявили РБК в пресс-службе администрации города. Пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов в своем Telegram-канале подчеркнул, что в администрации, управлении культуры и помещениях Горсада им. А.С.Пушкина не было «ни обысков, ни выемок».

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Ранее прокуратура в ходе проверки обнаружила, что в апреле 2018 года чиновники городской администрации незаконно сдали в аренду ООО «Лоция» подземные переходы на площади Революции, принадлежащие Горсаду им. А.С.Пушкина. В сентябре СК по итогам проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). По данным следствия, в результате незаконной аренды с июня 2018 года по июль 2019 года Горсад им. А.С.Пушкина недополучил 7,4 млн руб.

Теги: Челябинск, мэрия, обыски, новости РБК
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