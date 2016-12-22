Суд отправил в тюрьму бывшего замглавы Челябинской области Сандакова

Суд признал экс-заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова виновным в мошенничестве и взяточничестве, сообщает «РИА Новости».

Суд отправил бывшего чиновника в колонию строгого режима на пять с половиной лет. Помимо этого Сандакову был назначен штраф в размере 7 млн руб.

Гособвинение настаивало на том, чтобы отправить Сандакова в тюрьму на срок 10 лет. Однако суд посчитал смягчающими обстоятельствами признание вины подсудимого, факт того, что он принес извинения, а также наличие у него четверых детей и отсутствие ранее возбужденных в его адрес уголовных дел.

По версии следователей, Сандаков, пользуясь служебным положением, присвоил 1,5 млн руб. Уголовное дело расследовалось по трем статьям — мошенничество (ст. 159 УК), подстрекательство (ч. 4 ст. 33 УК) и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК). Позднее Сандакову было предъявлено обвинение по новому делу — в получении взятки в 1,9 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК).