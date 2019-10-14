Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии

Бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову, осужденному в октябре 2018 года за взяточничество и мошенничество, смягчили наказание, сообщили РБК в пресс-службе Копейского городского суда. Оставшуюся часть срока в колонии ему заменили на принудительные работы, подтвердили РБК в пресс-службе суда.

«Он частично отбыл наказание. Ему заменили неотбытую часть — два года пять месяцев и 22 дня — на принудительные работы», — сообщили в пресс-службе.

Сандакова впервые задержали в марте 2015 года сотрудники ФСБ. Тогда его обвинили в том, что он за взятку в 1,5 млн руб. пообещал чиновнику назначить того на пост главы Магнитогорска. Сандаков год провел в СИЗО и вышел под залог в 10 млн руб., пишет 74.ru. Однако уже через неделю его вновь задержали. На этот раз его обвинили в том, что он получил взятку от охранного предприятия за помощь в заключении госконтракта на охрану губернатора.

В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.