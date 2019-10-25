Постпред Турции заявил о предотвращении государства террористов в Сирии

Усилия, предпринятые Россией, Турцией и США, позволили предотвратить создание террористического государства на севере Сирии. Об этом сообщил постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу на посвященном ситуации в Сирии заседании Совета Безопасности организации, передает турецкий телеканал NTV.

По словам Синирлиоглу, речь идет о важном шаге «в направлении установления мира и безопасности в Сирии». Постпред Турции также выразил благодарность Москве и Вашингтону за «признание законного беспокойства» Анкары в сфере безопасности.

Дипломат заявил, что Турция оставляет за собой право предпринимать действия по защите от террористической угрозы в районе проведения операции «Источник мира», отметив, что Анкара не потерпит активности террористов на приграничных территориях.

9 октября Анкара начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. 17 октября США и Турция договорились о приостановлении операции на 120 часов, за это время курдские формирования должны были покинуть территорию проведения «Источника мира». 22 октября в Сочи состоялась встреча Эрдогана и президента России Владимира Путина, по результатам которой главы двух стран приняли меморандум о взаимопонимании. Согласно договоренностям, Анкара завершит операцию, при этом основная часть занятой в ходе «Источника мира» территории останется под контролем Турции.