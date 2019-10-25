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Политика ,  
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В сенат США внесли резолюцию с осуждением импичмента Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в сенат конгресса США резолюцию с осуждением начатой конгрессом процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сенатор сообщил в своем Twitter.

Резолюция, опубликованная на сайте юридического комитета сената, призывает палату представителей проголосовать за начало официального расследования и предоставить американскому лидеру «конституционные гарантии». В тексте документа отмечается, что нижняя палата американского конгресса в нарушение «всех прецедентов и традиций» процедуры импичмента отказывает Трампу в «принципах справедливости», право на которые имеет каждый гражданин США. Автор резолюции также призывает наделить представителей Республиканской партии равными с демократами полномочиями вызывать свидетелей.

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Палата представителей отложила голосование по процедуре импичмента Трампу

Ранее республиканцы устроили акцию протеста в здании американского конгресса во время слушаний в палате представителей, проходивших в рамках процедуры импичмента президента Трампа. Сторонники американского лидера ворвались в здание, после чего слушания отложили на пять часов.

25 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Причиной решения стала появившаяся в СМИ информация о попытке Трампа оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе расследования против сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Позже администрация президента опубликовала стенограмму разговора. После в палате представителей объявили о начале расследования. Трамп обвинил Пелоси в государственной измене, позже Белый дом отказался от сотрудничества с демократами в рамках процедуры импичмента.

Теги: Сенат США, резолюция
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