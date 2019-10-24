Республиканцы устроили акцию протеста в здании конгресса США. В результате закрытые слушания в палате представителей, которые проводились в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, отложили на пять часов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

13 сторонников Трампа ворвались в здание конгресса на Капитолийском холме, поэтому по соображениям безопасности заседание перенесли. На слушаниях чиновник Пентагона должен был давать показания перед комитетом по разведке.

Затем демократы обвинили республиканцев в том, что они угрожают безопасности, так как они пронесли мобильные телефоны туда, где они запрещены.

Накануне WP писала, что в своих показаниях временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявлял, что Трамп рассматривал предоставление Киеву финансовой помощи в зависимости от публичных заявлений украинской стороны о проведении расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Американский президент отмечал, что не использовал вопрос помощи Украине для достижения политических целей.