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Республиканцы устроили акцию протеста в здании конгресса

Республиканцы устроили акцию протеста в здании конгресса США. В результате закрытые слушания в палате представителей, которые проводились в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, отложили на пять часов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

13 сторонников Трампа ворвались в здание конгресса на Капитолийском холме, поэтому по соображениям безопасности заседание перенесли. На слушаниях чиновник Пентагона должен был давать показания перед комитетом по разведке.

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Затем демократы обвинили республиканцев в том, что они угрожают безопасности, так как они пронесли мобильные телефоны туда, где они запрещены.

Накануне WP писала, что в своих показаниях временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявлял, что Трамп рассматривал предоставление Киеву финансовой помощи в зависимости от публичных заявлений украинской стороны о проведении расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Американский президент отмечал, что не использовал вопрос помощи Украине для достижения политических целей.

В середине сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в ходе телефонного разговора Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. По данным издания, американский лидер требовал от украинского президента начать расследование против Байдена-младшего. В результате спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

Теги: Конгресс США, импичмент, республиканцы
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