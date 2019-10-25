США отправят дополнительные силы в Сирию для защиты месторождений нефти

Пентагон направит на северо-восток Сирии дополнительные силы и средства для защиты нефтяных месторождений страны от боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на представителя ведомства.

Как заявили в Минобороны США, Вашингтон намерен укрепить свои позиции дополнительными силами, чтобы предотвратить возвращение нефтяных месторождений в руки боевиков «Исламского государства» или других «дестабилизирующих субъектов». В ведомстве также отметили, что США действует в координации с партнерами по коалиции «Силы демократической Сирии».

Установление контроля над нефтяными объектами в Сирии в Пентагоне назвали одним из крупнейших достижений Вашингтона и его союзников, напомнив, что месторождения являлись важнейшим источником доходов боевиков.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что часть американских военных продолжит находиться в районе нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, а Вашингтон будет принимать решение, как поступить с этой территорией в будущем. Американский лидер отметил, что США не позволят боевикам «Исламского государства» вернуть контроль над объектами.