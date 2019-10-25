В парламенте Сирии допустили возвращение нефтяных месторождений силой

Следующая цель Сирии — возвращение контроля над нефтяными месторождениями в провинции Дейр-эз-Зор, что может произойти в ходе военной операции. Об этом сообщил в интервью газете «Известия» заместитель председателя международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад.

Аль-Асад заявил, что выход США с территорий месторождений «неизбежен» вне зависимости от желаний Вашингтона, отметив, что в ближайшее время правительство Сирии вернет себе контроль над всеми нефтяными полями в стране.

Зампред международного комитета также сообщил, что власть в регионе будут обеспечивать правительственные силы и присутствующие в Сирии с согласия Дамаска игроки (Россия и Иран), а не курдская милиция или иностранные формирования.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что часть американских военнослужащих останется в районе нефтяных месторождений на севере Сирии, а американские власти будут решать, что делать с этой территорией. Трамп объяснил, что ранее нефтяные объекты удерживались запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), отметив, что Вашингтон не допустит возвращения контроля над месторождениями в руки боевиков.