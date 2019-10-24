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Беседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа

Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет «РИА Новости».

«Они разговаривали не меньше двух часов один на один», — сказал Ушаков журналистам, отметив, что затем переговоры продолжились уже в составе делегаций.

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Встреча двух лидеров прошла в Сочи 22 октября и была посвящена в основном сирийскому вопросу. В общей сложности переговоры продлились шесть часов, их итогом стало подписание совместного меморандума.

Документ регламентирует меры по выходу из кризиса, который сложился на северо-востоке Сирии после начала там военной операции «Источник мира». После завершения переговоров Эрдоган заявил о прекращении операции. Курдским силам YPG было дано пять дней, чтобы покинуть 30-километровую зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы.

Кроме того, была достигнута договоренность, что на территории конфликта гарантом безопасности будут выступать военная полиция России и пограничная служба Сирии.

Теги: Владимир Путин, Эрдоган, переговоры, Сирия
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