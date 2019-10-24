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Общество ,  
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Испанского диктатора Франко перезахоронили

Тело испанского диктатора Франсиско Франко перезахоронили на кладбище Мингоррубио в Мадриде. Об этом сообщает EFE.

По информации El Mundo, после эксгумации из базилики в мемориальном комплексе «Долина павших», где Франко похоронили в 1975 году, его гроб на плечах вынесли родственники.

Затем гроб погрузили в вертолет, который за 15 минут перевез тело диктатора на полигон Королевской гвардии рядом с кладбищем Мингоррубио. После этого его на катафалке доставили к могиле и захоронили рядом с женой, Кармен Поло.

Фотогалерея 
Эксгумация останков испанского диктатора Франко. Фоторепортаж

После завершения процедуры председатель испанского правительства Педро Санчес выступил с заявлением, в котором анонсировал продолжение работы по установлению личностей и перезахоронению останков из «Долины павших».

Эксгумация Франко была сопряжена с повышенными мерами безопасности. Непосредственно при процедуре присутствовали только министр юстиции Испании Долорес Дельгадо, родные диктатора и эксперт-криминалист.

Власти Испании приняли решение перезахоронить тело диктатора в прошлом году. Это произошло, несмотря на протесты родственников Франко, требовавших его захоронения в семейной усыпальнице. В испанском правительстве отмечали, что нахождение останков Франко на одном кладбище с жертвами гражданской войны несправедливо, а также хотели остановить приток его сторонников к могиле.

Франсиско Франко был одним из инициаторов госпереворота 1936 года, который перерос в трехлетнюю гражданскую войну. В 1939 году он пришел к власти и установил правый тоталитарный режим. По его инициативе был создан мемориал «Долина павших», в которой захоронено более 34 тысяч погибших в войне.

Теги: Франсиско Франко, Испания, перезахоронение, диктатор
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