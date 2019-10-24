Испанского диктатора Франко перезахоронили

Тело испанского диктатора Франсиско Франко перезахоронили на кладбище Мингоррубио в Мадриде. Об этом сообщает EFE.

По информации El Mundo, после эксгумации из базилики в мемориальном комплексе «Долина павших», где Франко похоронили в 1975 году, его гроб на плечах вынесли родственники.

Затем гроб погрузили в вертолет, который за 15 минут перевез тело диктатора на полигон Королевской гвардии рядом с кладбищем Мингоррубио. После этого его на катафалке доставили к могиле и захоронили рядом с женой, Кармен Поло.

После завершения процедуры председатель испанского правительства Педро Санчес выступил с заявлением, в котором анонсировал продолжение работы по установлению личностей и перезахоронению останков из «Долины павших».