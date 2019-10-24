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Общество ,  
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Шведский суд освободил управлявшего севшим на мель судном россиянина

Суд Швеции вынес приговор гражданину России, капитану сухогруза Baltic Carrier, севшему на мель у берегов страны 24 сентября, сообщает информационное агентство Sydsvenskan.

Суд признал мужчину виновным в халатности и употреблении алкоголя при управлении судном. Ему назначили штраф в 5 тыс. шведских крон (€465), однако освободили от его уплаты, так как обвиняемый просидел за решеткой почти месяц и тем самым искупил вину. Россиянина освободили из-под стражи.

РБК направил запрос в пресс-службу окружного суда Мальме.

Сухогруз Baltic Carrier под гибралтарским флагом следовал из города Светлый Калининградской области в шведский Лидчепинг. Вечером 24 сентября он сел на мель к северу от шведского города Хельсинборг. Судно не реагировало на радиозапросы. Поднявшиеся на борт сотрудники шведской береговой охраны обнаружили нетрезвого капитана.

27 октября окружной суд Мальме арестовал капитана Baltic Carrier и выдвинул ему обвинения в халатности и нетрезвом управлении судном. Мужчина признал свою вину.

Теги: Швеция, суд, капитан, сухогруз, новости РБК
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