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Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции

У берегов шведского города Хельсингборга на юге страны на мель село грузовое судно под флагом Гибралтара. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter. По данным береговой охраны, экипаж судна состоит из семи человек, все они россияне.

Инцидент произошел вечером 24 сентября. Как заявил представитель ведомства Мартин Содеберг, командир судна уснул, его заподозрили в управлении судном в нетрезвом виде.

Инспекторы Шведского транспортного агентства не зафиксировали травм у членов экипажа или повреждения судна. Отмечается, что пока судно остается на месте.

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Судно следовало из города Светлый в Калининградской области в шведский Лидчёпинг. Когда именно оно сможет продолжить путь, неизвестно. «Это зависит от того, насколько он [капитан] пьян и что считает прокурор. Возможно, его задержат», — заявил Содеберг.

«Оно [судно] находится в проливе между Данией и Швецией. Вокруг пара буксиров. Судно немецкой компании, флаг Гибралтара. Обычно там русско-украинский экипаж. Там семь членов экипажа. Кто из них откуда, сказать сложно, но ясно, что экипаж русскоязычный. Судно, похоже, не пострадало. Его снимут с мели и дальше оно пойдет, а если экспертиза покажет, что капитан был в не совсем адекватном состоянии, может быть задержка судна до некого разбирательства», — сообщил РБК первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.

В Генконсульстве России в Гетеборге сообщили РБК, что судно шло из порта Светлый в Калининградской области в Лидчепинг, везло груз рапсовой муки.

«Идет предварительное расследование. Капитан — российский гражданин. Мы передали наше пожелание, что мы бы хотели переговорить с ним [капитаном]. Но дальше это зависит от его [капитана] воли. Экипаж семь человек, там россияне и украинцы. Если подтвердят факт, что был пьян [капитан], тогда ожидается возбуждение дела, суд», — сообщили РБК в Генконсульстве.

Теги: Швеция, российские моряки, судно, новости РБК
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