Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции

Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции

У берегов шведского города Хельсингборга на юге страны на мель село грузовое судно под флагом Гибралтара. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter. По данным береговой охраны, экипаж судна состоит из семи человек, все они россияне.

Инцидент произошел вечером 24 сентября. Как заявил представитель ведомства Мартин Содеберг, командир судна уснул, его заподозрили в управлении судном в нетрезвом виде.

Инспекторы Шведского транспортного агентства не зафиксировали травм у членов экипажа или повреждения судна. Отмечается, что пока судно остается на месте.

Судно следовало из города Светлый в Калининградской области в шведский Лидчёпинг. Когда именно оно сможет продолжить путь, неизвестно. «Это зависит от того, насколько он [капитан] пьян и что считает прокурор. Возможно, его задержат», — заявил Содеберг.