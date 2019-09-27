В Швеции арестовали управлявшего севшим на мель судном россиянина

Окружной суд Мальме арестовал капитана — россиянина, управлявшего судном Baltic Carrier, когда оно село на мель у берегов Хельсингборга на юге Швеции. Об этом сообщили РБК в генконсульстве России в этой стране.

Капитан обвиняется в халатности и управлении судном в нетрезвом виде. По итогам судебных слушаний россиянин был арестован на две недели.

В Генконсульстве заявили, что такой срок ареста ожидаем для иностранцев. «Их не выпускают под подписку о невыезде и домашний арест, потому что дома у него здесь нет», — пояснила РБК консул-советник Надежда Пронина.

Она напомнила, что год назад произошел аналогичный случай, и человека арестовали на четыре месяца. «Эмоционально мы ожидаем, что хуже не будет, но мы думаем, что наказание последует неизбежно. Сейчас они (правоохранительные органы Швеции. — РБК) подтвердили, что у них есть положительные анализы и пробы, да и подозреваемый сам сознался [в употреблении алкоголя]», — добавила представитель дипмиссии.

Инцидент случился вечером 24 сентября. Грузовое судно под флагом Гибралтара следовало из города Светлый в Калининградской области в шведский Лидчёпинг, но село на мель в проливе между Данией и Швецией.