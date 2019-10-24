Региональные отделения «Единой России» возглавят 13 глав субъектов

Ранее о том, что губернаторы возглавят региональные отделения «Единой России» РБК сообщал источник, близкий к администрации президента.

Собеседники РБК в «Единой России» также рассказывали, что к ноябрьскому съезду партии единороссы планируют сменить более 20 глав региональных отделений. При этом сообщалось, что часть из них будут ротированы по итогам региональных выборов 2019 года, часть — в преддверии региональных кампаний 2020 года, а еще часть — под задачи думских выборов 2021 года.