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Региональные отделения «Единой России» возглавят 13 глав субъектов

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуры 13 руководителей российских субъектов на посты руководителей региональных отделений партии, передает корреспондент РБК.

Среди тех, кого партия утвердила в качестве секретарей региональных отделений, были глава Адыгеи Мурат Кумпилов, Башкирии — Радий Хабиров, Кабардино-Балкарии — Казбек Коков, Якутии — Айсен Николаев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Ставропольского — Владимир Владимиров. Также руководителями региональных отделений «Единой России» назначили губернаторов Кировской области Игоря Васильева, Нижегородской области Глеба Никитина, Новосибирской области Андрея Травникова, Самарской области Дмитрия Азарова, Брянской области Александра Богомаза, Мурманской области Андрея Чибиса и врио главы Севастополя Михаила Развожаева.

Всего президиум утвердил 20 новых руководителей региональных отделений.

Политика
Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами

Во время совещания премьер-министр Дмитрий Медведев также потребовал от членов партии прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы как самовыдвиженцы. Он добавил, что лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов выдвигались от партии.

Ранее о том, что губернаторы возглавят региональные отделения «Единой России» РБК сообщал источник, близкий к администрации президента.

Собеседники РБК в «Единой России» также рассказывали, что к ноябрьскому съезду партии единороссы планируют сменить более 20 глав региональных отделений. При этом сообщалось, что часть из них будут ротированы по итогам региональных выборов 2019 года, часть — в преддверии региональных кампаний 2020 года, а еще часть — под задачи думских выборов 2021 года.

Теги: «Единая Россия», губернаторы
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