Региональные отделения «Единой России» возглавят 13 глав субъектов

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуры 13 руководителей российских субъектов на посты руководителей региональных отделений партии, передает корреспондент РБК.
Среди тех, кого партия утвердила в качестве секретарей региональных отделений, были глава Адыгеи Мурат Кумпилов, Башкирии — Радий Хабиров, Кабардино-Балкарии — Казбек Коков, Якутии — Айсен Николаев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Ставропольского — Владимир Владимиров. Также руководителями региональных отделений «Единой России» назначили губернаторов Кировской области Игоря Васильева, Нижегородской области Глеба Никитина, Новосибирской области Андрея Травникова, Самарской области Дмитрия Азарова, Брянской области Александра Богомаза, Мурманской области Андрея Чибиса и врио главы Севастополя Михаила Развожаева.
Всего президиум утвердил 20 новых руководителей региональных отделений.
Во время совещания премьер-министр Дмитрий Медведев также потребовал от членов партии прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы как самовыдвиженцы. Он добавил, что лучшие результаты на последних губернаторских выборах были там, где главы регионов выдвигались от партии.