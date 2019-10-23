Более десяти губернаторов возглавят региональные отделения единороссов

Главы более чем десяти регионов возглавят местные отделения «Единой России» — решение об этом будет принято президиумом генсовета партии. Сейчас ни один из губернаторов не руководит региональным отделением партии власти

Как минимум в десяти регионах местные отделения «Единой России» возглавят губернаторы, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил второй собеседник, близкий к Кремлю.

Решение о назначении губернаторов временно исполняющими обязанности глав региональных отделений будет принято в четверг, 24 октября, на заседании президиума генсовета партии власти. Позже по процедуре их должны будут избрать полноценными руководителями на региональных конференциях.

В настоящее время нет ни одного губернатора, который бы возглавлял региональное отделение «Единой России».

До заседания президиума генсовета с губернаторами встретится председатель правительства — лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

Источник в партии власти ранее говорил РБК, что назначение губернаторов главами региональных отделений усилит их связку с «Единой Россией».