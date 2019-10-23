Более десяти губернаторов возглавят региональные отделения единороссов

Список губернаторов, которые возглавят региональные отделения партии, еще не полностью согласован, уточнил один из близких к Кремлю собеседников. По его словам, обсуждается, что во главе парторганизаций встанут губернаторы Ставропольского края Владимир Владимиров, Новосибирской области Андрей Травников, Самарской области Дмитрий Азаров.
Севастопольское отделение «Единой России» может возглавить врио губернатора Михаил Развожаев, сменив нынешнего секретаря парторганизации, депутата Госдумы Дмитрия Саблина, рассказал второй близкий к Кремлю собеседник.
Саблин был избран главой севастопольского отделения «Единой России» в феврале 2019 года на фоне раскола среди местных единороссов и конфликта с губернатором Дмитрием Овсянниковым. Секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак тогда пояснял, что региональное отделение «нуждается в перезагрузке».
Возглавлявший исполком ОНФ Михаил Развожаев сменил Овсянникова на посту главы региона 11 июля, после выхода соответствующего указа президента Владимира Путина.
Также возглавить региональные отделения партии власти могут губернаторы Брянской и Нижегородской областей Александр Богомаз и Глеб Никитин, главы Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Якутии Казбек Коков, Мурат Кумпилов и Айсен Николаев и губернатор Приморья Олег Кожемяко, сказал второй близкий к Кремлю источник.
РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России».
О том, что Кожемяко может возглавить парторганизацию в Приморье, ранее сообщали «Ведомости», также называя в числе возможных руководителей региональных отделений «Единой России» глав Мурманской области Андрея Чибиса, Забайкальского края Александра Осипова, Башкирии Радия Хабирова, Кировской области Игоря Васильева и Калмыкии Бату Хасикова.
К ноябрьскому съезду единороссы планируют сменить более двадцати глав региональных отделений, ранее рассказывали собеседники РБК в «Единой России». Часть из них будут ротированы по итогам региональных выборов 2019 года, часть — в преддверии кампаний 2020 года, еще часть — под задачи думских выборов 2021 года, пояснял один из источников РБК.
Предполагается, что не все региональные отделения, где сменятся секретари, возглавят губернаторы, позже говорил РБК еще один единоросс.