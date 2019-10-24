Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 63,86 (+0,06) Quote, 12:40
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 71,14 (+0,18) Quote, 12:40
Cиноптики предупредили о мокром снеге в Москве на следующей неделе Общество, 17:56 Больше чем обучение: как добиться изменения поведения Конференции, 17:48 В Ингушетии произошел пожар в здании тира на базе ОМОНа Росгвардии Общество, 17:47 Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов Бизнес, 17:45 Появилось видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400 Политика, 17:44 Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд Финансы, 17:36 Перейти черту: карьера или свой бизнес РБК и Сбербанк Первый, 17:32 Локализация автобрендов: почему Ford уезжает из России Pro, 17:31 На форуме «Россия—Африка» заключили контракты на 800 млрд руб. Экономика, 17:30 Суд арестовал подозреваемого по делу о перестрелке в Ростовской области Общество, 17:29 Россия поднялась в рейтинге Doing Business. Что это значит для строителей Недвижимость, 17:26 Инвестор Малофеев пообещал африканским странам $2,5 млрд Политика, 17:21 Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года Деньги, 17:05 Короткий метр: почему девелоперы сокращают площади элитных квартир РБК и Элитная недвижимость, 17:03
Экономика ,  
0 
На форуме «Россия—Африка» заключили контракты на 800 млрд руб.

Во время экономического форума «Россия — Африка» в Сочи между двумя странами были заключены контракты на общую сумму более 800 млрд руб. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков, передает ТАСС.

«Общая сумма только тех [документов], о которых нам известно на сегодняшнюю минуту, составляет более 800 млрд руб.», — сказал Кобяков. Он добавил, что всего было подписано больше 500 контрактов.

Кобяков добавил, что в форуме участвовали около 6 тыс. человек, 1,9 тыс. из которых — иностранные представители, а 1,4 тыс. — представители российского бизнеса. Также в форуме приняли участие более 40 лидеров государств и более 120 министров из разных стран.

Бизнес
Какие контракты заключили на форуме «Россия — Африка»

Финансовый форум «Россия — Африка» проходит 23–24 октября в Сочи. Его сопредседателями являются российский президент Владимир Путин президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Всего на форум приглашены главы 54 африканских государств.

В ходе форума российский президент Владимир Путин заявил о планах России наращивать присутствие в Африке. Он также добавил, что Москва простила африканским государствам долги на общую сумму $20 млрд.

Теги: Африка, контакты, форум
Индустрия 4.0: Как найти свое место в мире новых технологий Все материалы
Материалы по теме
Путин назвал мешающие развитию Африки проблемы
Общество
Путин заявил о поддержке стремления стран Африки к независимой политике
Политика
Какие контракты заключили на форуме «Россия — Африка»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter