Путин сообщил о планах нарастить присутствие России в Африке

Москва намеревается наращивать свое присутствие в Африке. Такое заявление сделал Владимир Путин на проходящем в Сочи форуме «Россия — Африка», передает корреспондент РБК.

Также президент добавил, что российские компании успешно работают в Африке в разных секторах экономики. «Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать на государственном уровне», — сказал Путин.

Речь идет об увеличении товарооборота в ближайшие четыре-пять лет в два раза. Сейчас он превышает $20 млрд. $7,7 млрд из них приходится на торговлю с Египтом. Российский лидер подчеркнул, что в Африке есть множество потенциальных партнеров с большими перспективами.

Также Путин анонсировал планы по расширению сети торговых представительств. По словам президента, Африка становится одним из центров роста мировой экономики — по прогнозам, через 30 лет совокупный ВВП африканских стран составит $29 млрд.