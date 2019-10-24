Столтенберг выступил за создание международной зоны безопасности в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею министра обороны ФРГ о создании международной зоны безопасности на севере Сирии. Стенограмма пресс-конференции Столтенберга размещена на сайте Североатлантического альянса.

Отвечая на вопрос журналистки о том, как он относится к идее создания зоны, Столтенберг заявил, что обсуждал этот вопрос с министром.

«И я приветствую, что у союзников по НАТО есть предложения по поводу того, как двигаться дальше, как найти политическое решение. И, конечно же, политическое решение должно так или иначе привлекать всех действующих лиц», — сказал он.

Ранее министр обороны Германии и председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляла, что предложит в НАТО создать международную зону безопасности в Сирии, на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы вообще и в частности ФРГ в том, что касается безопасности.

Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин говорил, что Россия не считает необходимым создание зоны безопасности под международным контролем.