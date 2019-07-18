Столтенберг ответил на вопрос о возможности исключения Турции из НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни один из членов альянса не поднимал вопрос об исключении Турции. Об этом он заявил в ходе Аспенского форума по безопасности, трансляция которого велась в YouTube.

«Турция является важным членом НАТО, и никто из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга», — сказал Столтенберг, комментируя ситуацию с закупкой Анкарой российских С-400.

Он добавил, что российские системы невозможно интегрировать в единую систему ПВО НАТО, однако Турция остается ее частью с точки зрения других возможностей. В частности, у страны есть самолеты и радиолокационные станции, отметил Столтенберг.

Ранее Белый дом заявил, что Турция не может больше участвовать в программе истребителей F-35 из-за закупки систем С-400, которые являются разведывательной платформой и могут использоваться для изучения передовых возможностей самолетов. В МИД Турции указали, что Соединенные Штаты идут по ошибочному пути, который может нанести непоправимый урон двусторонним отношениям.