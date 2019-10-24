Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ с 2020 года

Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ с 2020 года

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2020 года. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 руб. Сумма увеличится на 850 руб., или 7,5%, сейчас эти выплаты составляют 11 280 руб.

Проект предполагает внесение правок в закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 года. Как говорится в пояснительной записке, увеличенный МРОТ приравнивается к 100% от прожиточного минимума по данным за второй квартал предыдущего года. Там также указано, что принятие закона должно способствовать повышению заработной платы около 3,2 млн работников. На реализацию законопроекта планируется потратить 20,9 млрд руб. из средств бюджетов регионов России и федерального бюджета страны.

Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ 30 сентября. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил его 16 октября.

В последний раз МРОТ повышали в декабре 2018 года на 117 руб.