Адвокат заявила о скорой экстрадиции подозреваемого в убийстве Шишкиной

Адвокат Елена Сыропятова сообщила РБК, что Грузия намерена передать России хакера Ярослава Сумбаева, подозреваемого в убийстве в октябре 2018 года следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной. «Да, он находился на [грузино-российской] границе для передачи», — сообщила РБК Сыропятова. Сыропятова не уточнила в разговоре с РБК, состоялась ли передача.

Грузия удовлетворила запрос Москвы на экстрадицию Сумбаева, пишет Imedi News со ссылкой на заявление министра юстиции Грузии Тею Цулукиани.

По ее словам, экстрадиция Сумбаева проводится по распоряжению Минюста от 30 сентября. Утром в четверг, 24 октября, его доставили на таможенно-пропускной пункт «Ларси» на северо-востоке Грузии (к югу от Владикавказа).

В Минюсте Грузии также сообщили, что Страсбургский суд отказался приостановить экстрадицию Сумбаева в Россию. «[Европейский суд по правам человека] не считает, что Сумбаев может подвергаться какому-либо бесчеловечному обращению», — рассказала Цулукиани.

В письме Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которое было передано радиостанции «Свобода», также говорится, что суд «не препятствует передаче заявителя [Ярослава Сумбаева]».