В Кремле ответили на слова Киселева о подготовке преемника Путина

В Кремле ответили на слова Киселева о подготовке преемника Путина

Россия находится в начальной стадии президентского цикла, поэтому о выборе преемника для президента Владимира Путина сейчас никто не думает. Так глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о поиске Путиным преемника, передает корреспондент РБК.

«Мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому [в Кремле] сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой», — отметил он, добавив, что до следующих выборов президента еще далеко.

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на встрече со студентами факультета журналистики МГУ рассказал, что Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России.

По его словам, поддержка действующим президентом своего преемника является «общемировой тенденцией». Так, экс-президент Франции Франсуа Олланд в свое время поддержал нынешнего главу государства Эмманюэля Макрона, а бывший американский лидер Барак Обама выступал в поддержку Хиллари Клинтон, проигравшей в политической гонке нынешнему президенту США Дональду Трампу.