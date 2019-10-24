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Политика ,  
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В Кремле ответили на слова Киселева о подготовке преемника Путина

Россия находится в начальной стадии президентского цикла, поэтому о выборе преемника для президента Владимира Путина сейчас никто не думает. Так глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о поиске Путиным преемника, передает корреспондент РБК.

«Мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому [в Кремле] сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой», — отметил он, добавив, что до следующих выборов президента еще далеко.

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на встрече со студентами факультета журналистики МГУ рассказал, что Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России.

По его словам, поддержка действующим президентом своего преемника является «общемировой тенденцией». Так, экс-президент Франции Франсуа Олланд в свое время поддержал нынешнего главу государства Эмманюэля Макрона, а бывший американский лидер Барак Обама выступал в поддержку Хиллари Клинтон, проигравшей в политической гонке нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Политика
Путин ответил на вопрос о выборе преемника

Киселев подчеркнул, что решать будет народ и будут прямые выборы, однако подготовка преемника говорит об ответственности лидера.

Согласно Конституции России, полномочия Владимира Путина на посту президента истекут в 2024 году. Без изменения основного закона участвовать в следующих президентских выборах он не сможет.

В июле этого года глава ВЦИОМ Валерий Федоров предположил, что Путин ищет преемника среди политиков нового поколения в возрасте 40–50 лет, который будет отличаться ответственностью, современностью и динамичностью, сильным характером, патриотизмом и опытом государственного управления.

Теги: Кремль, Дмитрий Киселев, подготовка, преемник, Владимир Путин
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