Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

По словам главы МИА «Россия сегодня», обеспечение преемственности власти является обязанностью любого ответственного политика

Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», — сказал Киселев на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ. Мероприятие заранее не анонсировалось и прошло вместо лекции декана факультета Елены Вартановой.

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

«Ответственные политики готовят себе преемника. Это нормально. Другое дело, что в Америке Хиллари не избрали, то есть преемник оказался неудачным. Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы», — пояснил Киселев.