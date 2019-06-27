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Политика ,  
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Путин ответил на вопрос о выборе преемника
Россия — демократическая страна, а потому в отличие от Великобритании ее лидера избирают граждане, а не правящая в парламенте партия, заявил президент. Он рассказал, что думает о выборе преемника с 2000 года
Владимир Путин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что его преемника определят в результате голосования на выборах главы государства.

По словам Путина, он думает о выборе преемника с 2000 года. «Ситуация меняется, и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важно, кого или как он представляет, решающий голос — за избирателем», — сказал Путин.

На вопрос журналиста FT, не должна ли Госдума утвердить президента в должности, Путин ответил, что политическая российская система отличается от британской и главу государства определяют не в правящей партии, а путем тайного голосования граждан.

Путин отметил, что действующий лидер может поддержать кого-нибудь и эта поддержка может оказаться существенной в том случае, если люди уважают преемника и верят ему.

Политика
Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году

В 2018 году в ходе прямой линии Путин уже отвечал на вопрос о выборе преемника. Тогда он также заявил, что решающий голос будет за избирателями. «Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ», — сказал он.

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин в телеобращении назвал своим преемником Путина, который тогда был директором ФСБ и секретарем Совбеза. Исполнять обязанности президента Путин начал с 31 декабря того же года, после ухода Ельцина в отставку, он победил на выборах в марте 2000 года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, преемник
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Политика
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