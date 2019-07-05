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Глава ВЦИОМа дал характеристику возможному преемнику Путина

Президент России Владимир Путин уже ищет преемника среди политиков нового поколения. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Федоров отметил, что имя преемника Путина «мы узнаем нескоро», но его образ уже можно обозначить. По мнению главы ВЦИОМ, преемник может быть в возрасте 40-50 лет, он будет отличается ответственностью, современностью и динамичностью, а также опытом госуправления. 

«Главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует суверенитетом России и статусом великой державы ради заморских «печенек», — охарактеризовал Федоров возможного нового президента..  

Преемником должен стать «очень ответственный человек, который сможет достойно представлять Россию в «концерте» великих держав», сказал он. Это необходимо, чтобы уберечь страну от рисков «новой большой войны» и от «глобальной турбулентности».

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Согласно Конституции, полномочия Путина на посту президента истекут в 2024 году. Федоров не считает, что основной закон будет изменен для того, чтобы продлить срок нахождения президента у власти. По словам директора ВЦИОМ, Путин не раз доказывал, что «под себя» закон править не готов». «Он не сделал этого в 2007 году, так почему он должен делать это в 2023 году?», — сказал он.

В мае опрос ВЦИОМ показал снижение доверия Путину до минимума за 13 лет. По итогам исследования, доля россиян, назвавших президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%.  

Теги: Владимир Путин, преемник, ВЦИОМ
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