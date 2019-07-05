Глава ВЦИОМа дал характеристику возможному преемнику Путина

Президент России Владимир Путин уже ищет преемника среди политиков нового поколения. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Федоров отметил, что имя преемника Путина «мы узнаем нескоро», но его образ уже можно обозначить. По мнению главы ВЦИОМ, преемник может быть в возрасте 40-50 лет, он будет отличается ответственностью, современностью и динамичностью, а также опытом госуправления.

«Главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует суверенитетом России и статусом великой державы ради заморских «печенек», — охарактеризовал Федоров возможного нового президента..

Преемником должен стать «очень ответственный человек, который сможет достойно представлять Россию в «концерте» великих держав», сказал он. Это необходимо, чтобы уберечь страну от рисков «новой большой войны» и от «глобальной турбулентности».