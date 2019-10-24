Путин назвал мешающие развитию Африки проблемы

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» назвал причины, которые мешают развитию стран континента, передает «РИА Новости».

По его словам, это терроризм, идеология экстремизма, пиратство и последствия так называемой «арабской весны». Президент считает, что важно наращивать совместные усилия в борьбе с этими проблемами.

По словам Путина, во многих странах Африки не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняется острый политический и социально-экономический кризис. Президент отметил, что в Северной Африке, а также в сахаро-сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском роге действуют многочисленные террористические организации.

Россия, по словам Путина, намерена активизировать контакты между правоохранительными органами и спецслужбами России и африканских стран. Накануне Путин пообещал президенту ЦАР помощь в стабилизации ситуации в стране, а президент Намибии попросил российских военных советников помочь его военным.