Путин пообещал президенту ЦАР помощь в стабилизации ситуации в стране

Россия поддержит Центральноафриканскую республику в вопросах стабилизации ситуации в стране. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Стенограмму мероприятия публикует Кремль.

«Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране, укреплять взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи», — отметил Путин.

Президент России отметил перспективы развития отношений между странами в сельском хозяйстве, энергетике и других сферах. При этом он предложил руководству ЦАР обменяться списком проектов, которые могут быть реализованы. Путин назвал важнейшей задачей совершенствование договорно-правовой базы, создание благоприятных условий для инвестиций и для работы российского бизнеса в этой африканской стране.

В августе 2018 года министры обороны России и ЦАР, Сергей Шойгу и Мари-Ноэль Кояра, заключили соглашение о военном сотрудничестве. Кояра заявляла, что подписанный документ станет основой для подготовки центральноафриканских военных российскими специалистами.