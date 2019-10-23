Президент Намибии попросил российских советников помочь его военным

Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб заявил, что военнослужащие его страны заинтересованы в сотрудничестве с военными советниками из России. Такое заявление он сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмму встречи публикует Кремль.

«Военные попросили меня сказать Вам, что они заинтересованы в том, чтобы российские военные советники помогли им», — сообщил президент Намибии.

Путин на встрече с Гейнгобом отметил важную роль сотрудничества в гидроэнергетике, транспортной сфере, добыче полезных ископаемых, в том числе урана.

«Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесную кооперацию, стать хорошими партнерами», — сказал он.