Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 63,8 (+0,17) Quote, 12:16
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 70,96 (+0,04) Quote, 12:16
Зеленский потребовал проверить депутатов Рады на детекторе лжи Политика, 17:34 Появилось видео с места обнаружения фуры с 39 телами в Великобритании Общество, 17:24 Как ИИ и аналитика данных помогают горнодобывающему сектору Pro, 17:23 Через 10 лет половина выручки X5 должна идти через цифровые каналы Бизнес, 17:21 Пожилой мужчина напал на полицейского в торговом центре в Петербурге Общество, 17:18 Президент Намибии попросил российских советников помочь его военным Общество, 17:12 США объяснили задержание Ахмеда Билалова Общество, 17:08 Роскошь и инвестиции: состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 16:59 В МИДе заявили об отсутствии необходимости в зоне безопасности в Сирии Политика, 16:58 Песков заявил о невозможности запретить продавать визитки Путина Общество, 16:57 Власти Челябинской области обвинили НОВАТЭК в ограничении подачи тепла Бизнес, 16:56 Ivi купил у «Газпром-Медиа» права на показ матчей РПЛ и Лиги чемпионов Спорт, 16:51 Bitcoin резко подешевел: стоимость криптовалюты упала до $7,5 тыс. Крипто, 16:51 В этом году правительство решило выделить развлекательному ТВ ₽7 млрд Технологии и медиа, 16:47
Общество ,  
0 
Президент Намибии попросил российских советников помочь его военным

Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб заявил, что военнослужащие его страны заинтересованы в сотрудничестве с военными советниками из России. Такое заявление он сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмму встречи публикует Кремль.

«Военные попросили меня сказать Вам, что они заинтересованы в том, чтобы российские военные советники помогли им», — сообщил президент Намибии.

Политика
Путин сообщил о планах нарастить присутствие России в Африке

Путин на встрече с Гейнгобом отметил важную роль сотрудничества в гидроэнергетике, транспортной сфере, добыче полезных ископаемых, в том числе урана.

«Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесную кооперацию, стать хорошими партнерами», — сказал он.

С 2014 года Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве более чем с 20 африканскими странами. Среди них Центральноафриканская Республика, Мали, Конго, Руанда и Мадагаскар.

 

Теги: Намибия, Владимир Путин
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Путин пообещал президенту ЦАР помощь в стабилизации ситуации в стране
Политика
РФ поможет Намибии добывать уран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter