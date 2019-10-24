Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани

Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в двух километрах от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.

По его словам, с занятой высоты можно получить хороший обзор на границу и окрестности города. Серицкий также сообщил, что у занятой высоты есть вышка связи, с которой военные полицейские России вместе с пограничниками Сирии будут следить за выводом курдских группировок.

Российская военная полиция начала патрулирование в районе сирийско-турецкой границы утром 23 октября. Тогда военные полицейские приступили к обходу передовых позиций сирийской армии на северо-востоке от города Манбидж.

Российские военные находятся в Сирии в рамках соглашения, заключенного президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом 22 октября. Встреча лидеров двух стран прошла в Сочи. Согласно договоренностям, Турция завершит начатую против сирийских курдов 9 октября операцию «Источник мира». Под контролем Анкары останутся занятые в ходе операции территории.