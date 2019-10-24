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СМИ Китая назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США опасается Россию и не рассматривает вариант нападения на страну благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайское издание Sohu.

Как уточнило издание, стратегические ядерные силы называют «секретом обеспечения мира», поэтому обладающая ими страна считается гегемоном.

Автор материала подчеркнул, что Вашингтон «держит порох сухим» именно благодаря тому, что у Москвы есть ядерное оружие в боевой готовности.

Материал дополняется.

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