Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 63,8 (+0,17) Quote, 23 окт, 12:16
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 70,96 (+0,04) Quote, 23 окт, 12:16
Россия обошла Руанду и Испанию в деловом рейтинге Всемирного банка Экономика, 05:00 СК назвал возможную причину пожара на кладбище во Владивостоке Общество, 04:50 Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Спорт, 04:32 Сноуден заявил о неизбежном взаимном вмешательстве в выборы России и США Общество, 04:19 Группа Тинькова провела листинг GDR на Московской бирже Бизнес, 04:11 Ирина Орлова — о жареном мороженом, соцсетях и бизнесе на фудтраке РБК и ГАЗ, 04:01 СМИ узнали о планах отложить введение штрафов за недолив топлива на АЗС Общество, 03:56 Республиканцы устроили акцию протеста в здании конгресса Политика, 03:45 Сноуден заявил о попадании в «ловушку» в России Политика, 03:09 СМИ узнали о ноте протеста России из за срыва военного тендера Арменией Политика, 03:08 Глава РУСАДА Ганус ответил «борющемуся против России» украинцу из WADA Спорт, 03:01 В Техасе два вертолета столкнулись в воздухе Общество, 02:42 В «Росатоме» ответили на сообщения о ввозе радиоактивных отходов Общество, 02:40 Курды обвинили Турцию в применении химоружия и белого фосфора Политика, 02:26
Общество ,  
0 
СК назвал возможную причину пожара на кладбище во Владивостоке

Следователи начали проверку после гибели двух человек на кладбище во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Приморскому краю.

Тела двух мужчин нашли в подсобном помещении. Еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время распития алкоголя.

Общество
В Сети появилось видео с места пожара на складе в Москве

Региональный главк МЧС сообщал о трех погибших при пожаре на территории «Морского кладбища». В ведомстве отмечали, что найденных передали медикам для проведения реанимации.

21 октября в Тверском районе Москвы произошел пожар в подвале ресторана. Загорелся электрокабель и венткороб. Спасатели эвакуировали пять человек. Источник ТАСС сообщал, что в результате пострадали два человека, но они отказались от госпитализации.

Теги: Владивосток, пожар, кладбище, проверка
Материалы по теме
МЧС опубликовало фото пожара на складе в Москве
Общество
Три человека погибли при пожаре на территории кладбища во Владивостоке
Общество
При пожаре на востоке Москвы обрушилась крыша склада
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter