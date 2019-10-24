СК назвал возможную причину пожара на кладбище во Владивостоке

Следователи начали проверку после гибели двух человек на кладбище во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Приморскому краю.

Тела двух мужчин нашли в подсобном помещении. Еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время распития алкоголя.

Региональный главк МЧС сообщал о трех погибших при пожаре на территории «Морского кладбища». В ведомстве отмечали, что найденных передали медикам для проведения реанимации.

21 октября в Тверском районе Москвы произошел пожар в подвале ресторана. Загорелся электрокабель и венткороб. Спасатели эвакуировали пять человек. Источник ТАСС сообщал, что в результате пострадали два человека, но они отказались от госпитализации.