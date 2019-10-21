В Сети появилось видео с места пожара на складе в Москве

В Сети появилось видео с места пожара на складе в Москве

В Сети появились фото и видео пожара на складе, находящемся на Амурской улице в Москве. Его локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Ролик опубликовали в группе «Измайлово — Гольяново online» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что загоревшееся здание находится неподалеку со строящимися многоэтажными жилыми домами.

По данным московского главка МЧС, в тушении участвуют 128 человек и более 40 единиц техники. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что на место происшествия отправили пожарный поезд. Сотрудники МЧС спасли четырех человек. В главке уточняют информацию о пострадавших.

Информация о возгорании поступала спасателям в 17:58. Первоначально площадь пожара составляла 800 кв. м.