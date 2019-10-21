В подвале ресторана в центре Москвы произошел пожар

В здании в Тверском районе Москвы произошел пожар, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

Заведение расположено по адресу Оружейный переулок, 13, строение 1. В этом здании, по данным сервиса «Яндекс. Карты», находится караоке-ресторан «Тан». По данным источника агентства в экстренных службах, пожар вспыхнул в подвале ресторана.

Возгорание электрокабеля и венткороба произошло в 01:25 мск в подвале трехэтажного здания. Площадь пожара составила 6 кв. м., спасатели эвакуировали пять человек. В 01:48 мск возгорание было ликвидировано. По данным источника ТАСС, в результате инцидента пострадали два человека, однако они отказались от госпитализации. Причины пожара устанавливаются.

В конце сентября в Набережных Челнах вспыхнул пожар в недействующем ресторане «Арарат». Площадь горения составила 600 кв. м., из-за задымления из близлежащих домов эвакуировали около сотни жителей. В результате происшествия погиб один человек.