Три человека погибли при пожаре на территории кладбища во Владивостоке

Три человека погибли при пожаре на территории кладбища во Владивостоке

Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на территории «Морского кладбища». Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Приморскому краю.

«При тушении на месте пожара было обнаружено три человека без признаков жизни», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что их передали медикам для реанимации.

По данным главка, загорелось помещение на первом этаже двухэтажного здания. Информация о пожаре поступила спасателям в 02:42 по местному времени (23 октября 19:42 мск). Спустя около 40 минут возгорание потушили. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС.

21 октября в Москве загорелся склад. Площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. м., ему присвоили второй ранг сложности. Помимо этого обрушилась крыша здания на площади 500 кв. м. На место происшествия отправляли пожарный поезд. В результате никто не пострадал.