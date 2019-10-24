Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 63,8 (+0,17) Quote, 23 окт, 12:16
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 70,96 (+0,04) Quote, 23 окт, 12:16
Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 02:01 Три человека погибли при пожаре на территории кладбища во Владивостоке Общество, 01:51 СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка Общество, 01:27 Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета Общество, 01:10 Суд обязал Госдеп предоставить материалы об отношениях с Украиной Политика, 01:06 СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде Общество, 01:03 Сноуден объяснил нежелание давать интервью российским СМИ Политика, 00:52 Инвесторы TON Дурова согласились не требовать назад вложенные средства Технологии и медиа, 00:31 СМИ узнали о попытках Зеленского до инаугурации избежать давления Трампа Политика, 00:31 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 00:20 ТАСС узнал о просьбе активиста «Нового величия» о политубежище на Украине Политика, 00:12 Семак назвал заслуженной победу «Лейпцига» над «Зенитом» в Лиге чемпионов Спорт, 00:09 Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50% Экономика, 00:00 WSJ узнала об обмане старшего пилота Boeing о самолете 737 MAX Бизнес, 23 окт, 23:46
Общество ,  
0 
Три человека погибли при пожаре на территории кладбища во Владивостоке

Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на территории «Морского кладбища». Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Приморскому краю.

«При тушении на месте пожара было обнаружено три человека без признаков жизни», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что их передали медикам для реанимации.

Общество
МЧС опубликовало фото пожара на складе в Москве

По данным главка, загорелось помещение на первом этаже двухэтажного здания. Информация о пожаре поступила спасателям в 02:42 по местному времени (23 октября 19:42 мск). Спустя около 40 минут возгорание потушили. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС.

21 октября в Москве загорелся склад. Площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. м., ему присвоили второй ранг сложности. Помимо этого обрушилась крыша здания на площади 500 кв. м. На место происшествия отправляли пожарный поезд. В результате никто не пострадал.

Теги: Владивосток, пожар, кладбище
Материалы по теме
На севере Москвы загорелся ангар на площади 400 кв. м
Общество
В Москве один человек погиб при пожаре в пятиэтажном доме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter