МЧС опубликовало фото пожара на складе в Москве

Площадь пожара достигла 1500 кв. м. Его ликвидировали в спустя два с половиной часа после возгорания. в результате никто не пострадал

МЧС опубликовало фото пожара на складе, который находится на Амурской улице в Москве. Соответствующие материалы поступили в РБК.

На фото видно горящее здание и пожарных, которые пытаются ликвидировать огонь.

Сообщение о пожаре по адресу ул. Амурская 3, стр. 11 поступило 21 октября в 17:58 мск. Его площадь достигла 1,5 тыс. кв. м., ему присвоили второй ранг сложности. В результате обрушилась крыша здания на площади примерно 500 кв. м. На место ЧП направили пожарный поезд. Сотрудники МЧС спасли из здания четырех человек. Никто не пострадал. Огонь был локализован в 19:35, а еще через час его ликвидировали.