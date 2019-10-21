Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 63,76 (-0,19) Quote, 21 окт, 12:56
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 71,17 (+0,04) Quote, 21 окт, 12:56
Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 00:10 Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу Политика, 00:00 Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду Экономика, 00:00 Мария Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательстве в выборы США Политика, 21 окт, 23:42 Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции Политика, 21 окт, 23:38 В аэропорту Киева после выброса аммиака к медикам обратились 50 человек Общество, 21 окт, 23:30 МЧС опубликовало фото пожара на складе в Москве Общество, 21 окт, 23:18 Голодец отчиталась перед Путиным о появлении новой специальности Общество, 21 окт, 23:13 Посольство в Чехии опровергло информацию о созданной в стране «сети ФСБ» Политика, 21 окт, 23:12 Путин напомнил Голодец об идее создания студии документального кино Политика, 21 окт, 23:09 Facebook удалил связанные с российской «фабрикой троллей» аккаунты Политика, 21 окт, 23:08 Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома Общество, 21 окт, 23:00 Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой Общество, 21 окт, 22:58 Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть Экономика, 21 окт, 22:43
Общество ,  
0 
МЧС опубликовало фото пожара на складе в Москве
Площадь пожара достигла 1500 кв. м. Его ликвидировали в спустя два с половиной часа после возгорания. в результате никто не пострадал

МЧС опубликовало фото пожара на складе, который находится на Амурской улице в Москве. Соответствующие материалы поступили в РБК.

На фото видно горящее здание и пожарных, которые пытаются ликвидировать огонь.

Сообщение о пожаре по адресу ул. Амурская 3, стр. 11 поступило 21 октября в 17:58 мск. Его площадь достигла 1,5 тыс. кв. м., ему присвоили второй ранг сложности. В результате обрушилась крыша здания на площади примерно 500 кв. м. На место ЧП направили пожарный поезд. Сотрудники МЧС спасли из здания четырех человек. Никто не пострадал. Огонь был локализован в 19:35, а еще через час его ликвидировали.

Автор: Маргарита Грошева
Теги: МЧС, пожар, Москва, новости РБК
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
При пожаре на востоке Москвы обрушилась крыша склада
Общество
В Сети появилось видео с места пожара на складе в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter