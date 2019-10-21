На востоке Москвы загорелся склад на площади 800 кв. м

На востоке Москвы загорелся склад на площади 800 кв. м

На востоке Москвы загорелся склад на площади 800 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

ЧП произошло по адресу: ул. Амурская 3, стр. 11. Сообщение о возгорание поступило в 17:58. Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Из здания были спасены четыре человека.

20 октября на западе Москвы загорелись складские помещения. На складе, где хранится клейкая лента, произошел пожар на площади около 300 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.