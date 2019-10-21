При пожаре на востоке Москвы обрушилась крыша склада

При пожаре на востоке Москвы обрушилась крыша склада

В результате пожара на складе на востоке Москвы обрушилась крыша. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«При пожаре на складе произошло обрушение крыши на площади примерно 500 кв. м», — заявили РБК в ведомстве.

Информация о возгорании на улице Амурской, 3, поступила в 17:58. Площадь пожара достигла 1500 кв. м, ему был присвоен второй ранг сложности. На место ЧП направили пожарный поезд. Из здания были спасены четыре человека. Пострадавших нет.

В МЧС также сообщили, что в 19:35 огонь был локализован, а спустя час ликвидирован. В тушении принимали участие 128 человек личного состава и 39 единиц техники.