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Сноуден объяснил нежелание давать интервью российским СМИ

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не хочет давать интервью российским СМИ, так как не желает быть узнаваемым в России. Об этом он сообщил в подкасте Джо Рогана, опубликованном на YouTube.

«Одна из причин, почему я не даю интервью российским СМИ, в том, что я не хочу, чтобы мое лицо было в новостях», — сказал он.

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Сноуден добавил, что это позволяет людям забыть его лицо, благодаря чему он может «заниматься своей жизнью». Он рассказал, что сейчас его почти никогда не узнают.

В 2013 году Сноуден заявил, что существуют методы слежки спецслужб США за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. Россия предоставила ему временное убежище при условии, что он прекратит деятельность против Соединенных Штатов. В 2017 году экс-сотруднику АНБ продлили вид на жительство на три года.

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В середине сентября текущего года Сноуден рассказал, что российские спецслужбы еще в 2013 году предлагали ему сотрудничество, однако он отказался.

Теги: Эдвард Сноуден, интервью, СМИ
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