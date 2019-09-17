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Власти США потребовали в суде отдать все доходы от выхода книги Сноудена
В Вашингтоне уверены, что оставшийся в Москву Сноуден был обязан сначала дать почитать свои мемуары сотрудникам АНБ и ЦРУ
Эдвард Сноуден (Фото: WikiLeaks / AP)

Министерство юстиции США подало в суд на экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена за публикацию его мемуаров «Личное дело». Как сообщается на сайте ведомства, книга нарушает подписанные Сноуденом договоренности о неразглашении с ЦРУ и АНБ.

В иске утверждается, что Сноуден опубликовал свою книгу, не передав ее в агентства (ЦРУ и АНБ) для предварительного просмотра. Как указывает Минюст, это противоречит обязательствам, которые взял на себя Сноуден.

Иск не направлен на полную остановку или ограничение распространения мемуаров Сноудена, указывает Минюст. Тем не менее ведомство требует вернуть властям США все доходы, полученные Сноуденом от продажи «Личного дела».

В качестве ответчиков по делу указаны юрлица, занимающиеся публикацией книги Сноудена, в том числе издатель Metropolitan Books.

Общество
Сноуден написал в мемуарах о маскировке на улицах Москвы

Как пишет NBC News, книга Сноудена «Личное дело» раскрывает новые подробности о решении сотрудника АНБ передать документы о слежках американских спецслужб за гражданами журналистам The Guardian и The Washington Post.

Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами, а также рассказал о прослушке спецслужбами телефонов мировых лидеров. Россия предоставила ему временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В январе 2017 года ему продлили вид на жительство до 2020 года.

Авторы: Кристина Астафурова, Артем Филипенок
Теги: Эдвард Сноуден, Минюст США, АНБ
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