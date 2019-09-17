Власти США потребовали в суде отдать все доходы от выхода книги Сноудена

Власти США потребовали в суде отдать все доходы от выхода книги Сноудена

В Вашингтоне уверены, что оставшийся в Москву Сноуден был обязан сначала дать почитать свои мемуары сотрудникам АНБ и ЦРУ

Эдвард Сноуден (Фото: WikiLeaks / AP)

Министерство юстиции США подало в суд на экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена за публикацию его мемуаров «Личное дело». Как сообщается на сайте ведомства, книга нарушает подписанные Сноуденом договоренности о неразглашении с ЦРУ и АНБ.

В иске утверждается, что Сноуден опубликовал свою книгу, не передав ее в агентства (ЦРУ и АНБ) для предварительного просмотра. Как указывает Минюст, это противоречит обязательствам, которые взял на себя Сноуден.

Иск не направлен на полную остановку или ограничение распространения мемуаров Сноудена, указывает Минюст. Тем не менее ведомство требует вернуть властям США все доходы, полученные Сноуденом от продажи «Личного дела».

В качестве ответчиков по делу указаны юрлица, занимающиеся публикацией книги Сноудена, в том числе издатель Metropolitan Books.