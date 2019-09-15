Сноуден написал в мемуарах о маскировке на улицах Москвы

Экс-сотрудник Агенства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в своих мемуарах «Личное дело» (Permanent Record) рассказал о том, что меняет свою внешность, выходя на улицу в Москве. Об этом сообщает Wired.

Как пишет издание, каждый раз, выходя на улицу, Сноуден старается менять свой внешний вид. Он может носить разные очки, менять ритм и скорость походки. Холодная погода в Москве также играет на руку Сноудену, так как шарф и шапка помогают обеспечить ему самую «удобную и незаметную анонимность».

Japanise Times сообщает, что в книге Сноуден рассказал о случае, когда в одном из московских музеев его узнала девочка, говорящая на немецком языке, и попросила сделать селфи.

Как пишет The Guardian, Сноуден живет в двухкомнатной квартире на окраине Москвы. На жизнь он зарабатывает за счет разговоров по видеосвязи со студентами, правозащитниками и другими людьми из зарубежных стран.

Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами, а также рассказал о прослушке спецслужбами телефонов мировых лидеров. После обнародования материалов Сноуден бежал в Гонконг, а после в Москву, где получил убежище. Россия предоставила ему временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В январе 2017 года Сноудену продлили вид на жительство до 2020 года