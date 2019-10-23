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Путин заявил о поддержке стремления стран Африки к независимой политике

Россия продолжит поддерживать стремление стран Африки проводить независимую политику, а также будет помогать им бороться с вызовами в области безопасности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав государств и правительств стран — участниц экономического форума «Россия — Африка», передает ТАСС.

По словам российского лидера, Москва продолжит способствовать усилиям, предпринимаемым африканскими государствами в сфере урегулирования локальных кризисов, борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и наркотрафиком. Путин отметил, что Москва намерена и дальше взаимодействовать с африканскими партнерами на основе принципов равноправия и взаимного уважения.

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Какие контракты заключили на форуме «Россия — Африка»

Ранее Путин заявил, что Москва планирует наращивать свое присутствие в Африке. Президент России также сообщил о списании африканским государствам задолженности более чем на $20 млрд.

Экономический форум «Россия — Африка» проходит в Сочи 23–24 октября, его сопредседателями являются Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. На него приглашены главы 54 африканских государств.

Теги: Владимир Путин, Африка, безопасность
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