Асад отреагировал на переговоры Эрдогана и Путина по операции в Сирии

Асад отреагировал на переговоры Эрдогана и Путина по операции в Сирии

Дамаск выступает против любого захвата своей территории, а в сложной обстановке на севере Сирии виноваты сепаратисты, заявил лидер страны Башар Асад в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

«Президент Асад подтвердил, что Дамаск абсолютно против любого захвата сирийских территорий под каким-либо названием или предлогом, а те, кто преследовал сепаратистские цели, несут ответственность за нынешнюю ситуацию [на севере страны]», — говорится в сообщении пресс-службы Асада.

Президент Сирии отметил необходимость возвращения беженцев в страну. Он добавил, что Дамаск продолжит бороться с террористами и захватом территории. Ранее Асад назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «вором, укравшим фабрику, пшеницу, масло», и который сейчас «ворует земли».

22 октября между Путиным и Эрдоганом прошли переговоры, во время которых стороны обсудили военную операцию Анкары в Сирии. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера, после них Путин позвонил Асаду и сообщил об основных положениях меморандума о взаимопонимании, составленного по итогам встречи. Ранее российский лидер назвал принятые на переговорах с Эрдоганом решения «судьбоносными».