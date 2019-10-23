Генсек НАТО счел преждевременной оценку договоренностей Путина и Эрдогана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что прекращение огня в Сирии является основой для политического решения конфликта, его слова передает Reuters.



«Мы увидели, что можем двигаться к политическому решению. Первое требование — остановить боевые действия», — сказал он на пресс-конференции.

После перемирия необходимо двигаться дальше, вырабатывая политическое решение на основе переговоров, заявил генсек. При этом он указал, что оценивать последствия соглашения России и Турции, достигнутые в Сочи, пока слишком рано.

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о шагах по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии. Согласно договоренностям, турецкая военная операция «Источник мира» продолжаться не будет, а под контролем Анкары сохранится занятая в ходе операции территория.

Кроме того, стороны согласовали выход курдов с территорий на границе в течение пяти дней, начиная с 12:00 23 октября. Путин назвал договоренности судьбоносными.