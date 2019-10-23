СК показал видео вскрытия найденного после прорыва дамбы сейфа с золотом

На официальном YouTube-канале Следственного комитета России опубликовано видео вскрытия сейфа с золотом, который был найден на месте дамбы в Красноярском крае.

На кадрах видно, как сотрудник в униформе с помощью дисковой пилы срезает петли на металлическом ящике длиной около двух метров. Затем мужчина ломом пытается отогнуть дверь сейфа.

После этого несколько человек переворачивают ящик и вываливают его содержимое на землю. Все предметы в сейфе покрыты слоем глины.

Видео: Следственный комитет РФ

СК сообщил об обнаружении сейфа в зоне прорыва дамбы 22 октября. Внутри оказалось девять колб с золотом и 14 пакетов с золотым концентратом для вторичной обработки. Общий вес драгметалла составил около 18 кг.